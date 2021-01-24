رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يهنئ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

استقبل السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمكتبه -صباح اليوم- السيد المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، بحضور وكيلي مجلس النواب السيد المستشار احمد سعد الدين ،والسيد النائب محمد ابوالعينين .





في مستهل اللقاء قدم المستشار هشام بدوي التهنئة للسيد المستشار الدكتور حنفي جبالي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب ، متمنيا لسيادته التوفيق والسداد في مهام عمله لخدمة الوطن .









ومن جانبه اعرب السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن امتنانه و تقديره لهذه التهنئة الغالية ، مشيدا بجهود الجهاز المركزي للمحاسبات في حماية اموال وممتلكات الدولة ، وزيادة فاعلية الجهاز الاداري للدولة .





كماتم خلال اللقاء استعراض الجهود التي يبذلها الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة على أوجه إنفاق المال العام في مختلف الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة، ومراجعة الأداء الحكومي، حيث اكد المستشار الدكتور حنفي جبالي اهمية العمل على تعزيز دور مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن توفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة .









وجدير بالذكر ان مجلس النواب السابق وافق في جلسة ١٦ اغسطس ٢٠٢٠ على كتاب السيد رئيس الجمهورية بترشيح هشام عبدالسلام حسن بدوي في منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 4 سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ مدته الأولى.





ووفقا لنص المادة (215) من الدستور "يحدد القانون الهيئات المستقلة والاجهزةالرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والاجهزة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والاداري ،ويؤخذ رايها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها ،وتعد من تللك الهيئات والاجهزة البنك المركزي والهيئة العامة لرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، كما تقضي الفقرة الثانية من المادة( 216) من الدستور بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.