ضبط ٣٠ قضية مزاولة مهنة بدون تصريح خلال ٢٤ ساعة
الأحد 24/يناير/2021 - 12:03 م
هبة عبد الحفيظ
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – معدات زراعية مستعملة).
وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (30) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى).
وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1488) مخالفة مرورية متنوعة.
وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (170) حكم قضائى متنوع.
وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (9) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – معدات زراعية مستعملة).
وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (30) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى).
وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1488) مخالفة مرورية متنوعة.
وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (170) حكم قضائى متنوع.
وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (9) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.