ضبط ٣٠ قضية مزاولة مهنة بدون تصريح خلال ٢٤ ساعة

الأحد 24/يناير/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – معدات زراعية مستعملة).

وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (30) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1488) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (170) حكم قضائى متنوع.

وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (9) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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