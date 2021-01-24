ضبط شخص لاتهامه بسرقة سيارة برخصة مزورة بالنزهة

الأحد 24/يناير/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم سرقة السيارات، أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المعادى، إشتبهوا فى إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق، وبالكشف الفنى عن اللوحات المعدنية المثبتة عليها تبين أنها خاصة بسيارة أخرى من ذات الماركة واللون والموديل تابعة لوحدة مرور الزقازيق بمديرية أمن الشرقية بإسم أحد الأشخاص (مصطنعة).

بفحص  قائدها تبين أنه ( عامل، له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة)، وبحوزته رخصة تسيير للسيارة المشار إليها "مزورة"، وبالكشف الفنى على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها.

بمواجهته أقر بسابقة شراء السيارة المضبوطة من أحد الأشخاص "لا يمكنه الإرشاد عنه" وعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة، كما أضاف بالتحصل على بيانات سيارة أخرى مماثلة بذات المواصفات من حيث (الماركة والموديل واللون) وإصطناع اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة، ورخصة التسيير المضبوطة بحوزته بذات البيانات، وبإستدعاء المجنى عليه "مالك السيارة" تعرف عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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