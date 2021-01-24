تزامنًا مع تطعيم الأطقم الطبية.. فاعلية لقاح كورونا الصيني

الأحد 24/يناير/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

تسعى وزارة الصحة، في ضوء بدء حقن الفرق الطبية بمستشفى أبو خليفة للعزل، للتأكيد على مأمونية لقاح كورونا الصيني وفاعليته تجاه الفيروس اللعين والتي وصلت في توليد أجسام مضادة إلى 99%.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن فاعلية لقاح كورونا الصيني تزامنًا مع انطلاق تطعيم الفرق الطبية بمستشفى أبو خليفة للعزل.

مأمونية لقاح كورونا الصيني
كشفت وزارة الصحة، عن مساعيها وتحركاتها في الآونة الأخيرة للتأكيد على مأمونية اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا، بعمل تحاليل بخلاف موافقة الطوارئ التي حصلت عليها لإعطاء التطعيم، وتحليل الشحنات التي وصلت مصر في هيئة الدواء.

فاعلية اللقاح
وحول فاعلية اللقاح، أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه أثبت فعالية بنسبة 86% في الوقاية من الفيروس١، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

تطعيم الأطقم الطبية
وكانت أعلنت وزارة الصحة عن بدء حقن الطواقم الطبية بمستشفيات العزل والفرز والحميات بلقاح كورونا الصيني، اليوم الأحد، بمستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، عقب وصول جرعات اللقاح لعدد من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية.

ووصل إجمالي عدد الأطباء الراغبين في الحصول على لقاح كورونا في مستشفى أبو خليفة للعزل، نحو 88 طبيبا، كما وقّعوا على الموافقة المستنيرة.

وتولى وزارة الصحة اهتمامها، بتطعيم الفئات ذات الأولوية، من الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والفزر والصدر والحميات، وهم؛ الأطباء وأطقم التمريض وموظفي الخدمات الطبية، لأنهم أكثر فئة معرضة لخطر الإصابة بالفيروس وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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