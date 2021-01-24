في لفتة إنسانية.. مرور الجيزة توفد مأمورية لمساعدة مواطن في تجديد ترخيص سيارته بالمجان

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في إستجابة فورية لإلتماس أحد المواطنين.. أوفدت الإدارة العامة لمرور الجيزة مأمورية لمساعدته على تجديد ترخيص سيارته بالمجان.









تلقت أجهزة وزارة الداخلية إلتماس من

أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الجيزة بشأن طلب مساعدته في إنهاء إجراءات تجديد وترخيص سيارته نظرًا لظروفة الإجتماعية وعدم قدرته على الحركة نظرًا لظروفه الصحية.







على الفور تم إيفاد مأمورية تابعة للإدارة العامة لمرور الجيزة صحبة الفنيين اللازمين إلى محل إقامة المواطن لإجراء الفحص الفني للسيارة تمهيدًا لإستكمال باقي إجراءات الترخيص بوحدة المرور المختصة.







وقد تم إنهاء الإجراءات اللازمة لإستخراج الرخصة لمالك السيارة مُجددة لمدة سنتين وتسليمها له، مع تحمل وزارة الداخلية النفقات الخاصة بتجديد الرخصة مراعاة للظروف الإجتماعية والصحية للمواطن.







هذا وقد قدم المواطن المذكور الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة السريعة لملتمسه والجهد المبذول لإستخراج رخصة السيارة له.







يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.







وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.