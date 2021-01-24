في لفتة إنسانية.. مرور الجيزة توفد مأمورية لمساعدة مواطن في تجديد ترخيص سيارته بالمجان

الأحد 24/يناير/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
في إستجابة فورية لإلتماس أحد المواطنين.. أوفدت الإدارة العامة لمرور الجيزة مأمورية لمساعدته على تجديد ترخيص سيارته بالمجان.




تلقت أجهزة وزارة الداخلية إلتماس من
أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الجيزة بشأن طلب مساعدته في إنهاء إجراءات تجديد وترخيص سيارته نظرًا لظروفة الإجتماعية وعدم قدرته على الحركة نظرًا لظروفه الصحية.



على الفور تم إيفاد مأمورية تابعة للإدارة العامة لمرور الجيزة صحبة الفنيين اللازمين إلى محل إقامة المواطن لإجراء الفحص الفني للسيارة تمهيدًا لإستكمال باقي إجراءات الترخيص بوحدة المرور المختصة.



وقد تم إنهاء الإجراءات اللازمة لإستخراج الرخصة لمالك السيارة مُجددة لمدة سنتين وتسليمها له، مع تحمل وزارة الداخلية النفقات الخاصة بتجديد الرخصة مراعاة للظروف الإجتماعية والصحية للمواطن.



هذا وقد قدم المواطن المذكور الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة السريعة لملتمسه والجهد المبذول لإستخراج رخصة السيارة له.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.



وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

أخبار تهمك

فايلر يفجرها: تعبت في الأهلي ولست نادما على الرحيل

منذ ساعتين و 46 دقيقة

التشكيل المتوقع لقمة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين‏

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يومين

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

محمد صلاح: الوضع ليس رائعا في ليفربول

منذ ساعة الا ربع

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ حوالي 15 ساعة

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

كومان يحمل برشلونة رحيل سواريز

منذ 14 دقيقة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعة

موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

منذ حوالي 19 ساعة

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ ساعتين و 48 دقيقة

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:07 ص

التشكيل المتوقع لقمة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين‏

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

09:44 ص

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

12:03 ص

فايلر يفجرها: تعبت في الأهلي ولست نادما على الرحيل

09:47 ص

محمد صلاح: الوضع ليس رائعا في ليفربول

11:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»