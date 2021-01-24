فريق محاكاة يزور تربية بنها استعدادا للاعتماد البرامجي

الأحد 24/يناير/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الأحد، زيارة فريق المحاكاة لكلية التربية، استعدادا للتقدم للاعتماد البرامجي، وذلك بحضور الدكتورة إيمان عبدالحق عميدة الكلية.

والتقى "الجيزاوي"، بأعضاء الفريق برئاسة الدكتور محمود عابد أبو الروس الأستاذ بكلية الطب البيطري، والدكتور طاهر محمد الهادي أستاذ اللغويات التطبيقية بجامعة قناة السويس، وعميد المعهد العالي للغات بالسادس من أكتوبر، والدكتورة إيمان أحمد هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية، وأستاذ طرق تدريس اللغة العربية، والدكتور نادر عبدالدايم أستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس.

وقال الجيزاوي، إن كلية التربية بالجامعة تعد أول كلية تستعد للاعتماد البرامجي، مشيرًا إلى أن زيارة المحاكاة تأتي فى إطار استعدادات الكلية للتقدم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك لاعتماد عدد من البرامج الأكاديمية بالكلية.

وأضاف القائم بأعمال رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة لا تألوا جهدا في ملف الجودة واعتماد البرامج الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان عبد الحق عميدة الكلية، إن الكلية تسعى لاعتماد 4 برامج وهم إعداد برنامج معلم اللغة العربية، ومعلم اللغة الانجليزية، ومعلم التاريخ، ومعلم الفلسفة، مشيرة إلى أن عقب انتهاء الزيارة سوف تقوم الكلية بناء على تقرير اللجنة بالتقدم للهيئة القومية للاعتماد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد البرامج.

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