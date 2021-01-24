الأجهزة الأمنية تواصل جهودها جهودها في مكافحة جرائم السرقة وضبط مرتكبيها

الأحد 24/يناير/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مكافحة جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها

كان  تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بسيارة أسفل أحد الكبارى بدائرة القسم.

على الفور إنتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وتبين نشوب حريق بسيارة ملاكى أدى إلى إحتراق السيارة بالكامل  "دون حدوث إصابات"، ويرجح أن سبب الحريق نتيجة ماس كهربائى.. كما تبين تخلى قائد السيارة عنها، بالفحص تبين أن السيارة مبلغ بسرقتها بدائرة مركز شرطة جمصه بالدقهلية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب واقعة سرقة السيارة (عاطل "له معلومات    جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) وتبين أن السيارة كانت بحيازته أثناء نشوب الحريق بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها، وإعترف بقيامه بسرقة السيارة بأسلوب "المغافلة" عقب إستقلالها صحبة مالكها بدعوى توصيله لإحدى المناطق بمركز شرطة جمصه، وأثناء ذلك طلب من مالك السيارة التوقف والنزول بصحبته لشراء بعض المستلزمات إلا أنه تمكن من مغافلته والإستيلاء على السيارة ولاذ بالفرار، وبتاريخ الواقعة وحال سيره بالسيارة المستولى عليها بمحل البلاغ فوجئ بإنبعاث الأدخنة من السيارة وإشتعالها على النحو المشار إليه فتخلى عنها بمكان العثور عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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