فض سرادق عزاء وتغريم 15 مواطن وغلق محلين مخالفين بالشرقية

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، قام المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية ويرافقة مدير إدارة البيئة برئاسة المركز بشن حملة مكبرة للتأكد من تنفيذ قرار الغلق التام للمحال التجارية، وأسفرت الحملة عن غلق 2 محل بالشمع الأحمر، فضلًا عن مصادرة 3 شيش من المقاهي المخالفه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين



وتمكن الجهاز التنفيذى برئاسه مركز ومدينه الزقازيق من فض عزاء بقريه العصلوجي وتغريم ١٥مواطن لعدم التزامهم بالإجراءات الإحترازيه حرصًا على سلامتهم من الاصابه بفيروس كورونا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





