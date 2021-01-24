السورية ميريام عطا الله لـ "الفجر الفني": نجاح كُتر الجرح فاجئني

الأحد 24/يناير/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

طرحت النجمة السورية ميريام عطا الله أحدث أغانيها بعنوان كٌتر الجرح، من كلمات أحمد قطوط وألحان أحمد الزعيم توزيع عادل عايش ماستر أمير محروس.

وأعربت ميريام عن سعادتها بالنجاح الذي حققه العمل، في تصريح خاص للفجر الفني وقالت إن الأصداء الجماهيرية فاجئتها وفاقت توقعاتها.

وعن تحضيراتها المقبلة، كشفت ميريام عطا الله عن أن مفاجآتها لجمهورها لاتنتهي وتتمنى أن تقدم لهم كل مايليق بمحبتهم.

يذكر أن ميريام هي فنانة سورية شاملة، فهي تغني وتقدم أعمالاً درامية مميزة وأبرزهم مسلسل عندي قلب الذي لاقى نجاحاً كبيرا.

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