العثور على جثة بها آثار تسمم في أبومناع بدشنا

الأحد 24/يناير/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
عثر أهالي قرية أبومناع، في مركز دشنا بمحافظة قنا، منذ قليل، على جثة، بها اثار تسمم، دون شبهة جنائية.
حيث تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، تلقى اخطارا يفيد عثور أهالي قرية أبومناع، في مركز دشنا بمحافظة قنا، منذ قليل، على جثة، بها اثار تسمم، دون شبهة جنائية.
تم نقل الجثة الى مستشفى دشنا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي أمرت بالتقصي حول أسباب الوفاة.

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