انتحلوا صفة رجال الشرطة.. كشف ملابسات سرقة صاحب شركة بطريق الواحات

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نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من مالك شركة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.





وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر لملاحظة الحالة الأمنية بطريق الواحات بدائرة القسم إستغاث بهم أحد المواطنين (مالك شركة نقل ومقاولات، وبصحبته "سائق"، مُقيمان بمحافظة القاهرة) وقرر الأول أنه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وبصحبته الثاني وبحوزتهما مبلغ مالي فوجئا بقيام 6 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص بحوزة أحدهم سلاح ناري قاموا بإستيقافهما بزعم كونهم رجال شرطة وتفتيشهما والإستيلاء منه على المبلغ المالي وهربوا، فقام بتتبعهم حتى وصولهم للطريق المشار إليه.









وعلى الفور قامت القوات الأمنية بتتبع سيارة الجناة وتمكنوا من ضبط إثنين من مستقليها (قائد السيارة، عاطل) وبحوزتهما المبلغ المالي المستولى عليه، مسدس صوت و3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك 4 متهمين آخرين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" وهروبهم، وتبين أن السيارة الميكروباص المستخدمة في إرتكاب الواقعة ملك زوجة أحد المتهمين.







وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.