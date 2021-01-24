باحث مصري يكشف تفاصيل لقاح لكورونا تكلفته 17 جنيه (فيديو)

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قال الدكتور محمد رحيم باحث بكلية الطب وعلوم الحياة بجامعة لانكسترا بإنجلترا، وأحد أعضاء فريق الجامعة الذي نجح في تطوير لقاح جديد لفيروس كورونا عن طريق رذاذ الأنف، إن التجارب على الحيوانات نجحت، وسيصل اللقاح إلى الجهاز التنفسي بشكل أسرع لوقاية الجسم من العدوى، كما أنه يمنع الفيروس من الخروج من الجهاز التنفسي إذا كان فعالا، أما بالنسبة إلى تكلفته فإن تكلفة البيضة التي تتكون من 3 أو 4 جرعات تتراوح ما بين 15 جنيه و17 جنيه مصري.



وأضاف رحيم في تصريحات عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، "استخدمنا إحدى تكنولوجيات الهندسة الوراثية، إذ أننا استعملنا فيروس موجود في الطبيعة بكل دول العالم ويستخدم في مزارع الدواجن بمصر، وفي شهر يناير الماضي بدأنا في التفكير في استعمالها، وطورناه معمليا".



وتابع، أن هذه التكنولوجيا آمنة للإنسان ولا مشكلة بالحساسية والأمان وعدم الأمان في مختلف المراحل العمرية لأنه آمن بشكل كامل، إذ أنه يستخدم في الدواجن التي يأكلها الإنسان، مشيرًا إلى أن تم إجراء التجارب عليه في أمريكا وإنجلترا باستخدام جرعتين المدة الزمنية بينهما جرعتين عن طريق الأنف ولم يخرج الفيروس من الجهاز التنفسي بشكل كامل، وحتى إذا أصيب الإنسان بالعدوى فإنه لن يتمكن من نقلها إلى آخرين غير محصنين.

