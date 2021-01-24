بالصور.. حملة مكبرة لإزالة مبنى بالمسلحات الخرسانية بشبرا الخيمة

الأحد 24/يناير/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
قاد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة مبنى بالمسلحات الخرسانية مخالف بدون ترخيص على مساحة 200 متر مربع، مكون من أرضي وبدروم بشارع فاروق عطا الله امتداد شارع المصانع بحي شرق شبرا الخيمة في استجابة فورية لبوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.

وأكد محافظ القليوبية، بأنه سيجرى استمرار مراقبة أعمال البناء بالمحافظة على مدى الساعة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف، وأشار الهجان إلى استمرار الحملات وإزالة كافة التعديات والمتابعة الدورية واليومية والتصدي لمخالفات البناء مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، مشددا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية، ومصادرة معدات البناء.

وحذر المحافظ كل من يحاول استغلال الأزمات في انتهاك القانون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضده، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي بكل حسم لكافة مخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.

وشارك بالحملة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالقليوبية.
بالصور.. حملة مكبرة لإزالة مبنى بالمسلحات الخرسانية بشبرا الخيمة
بالصور.. حملة مكبرة لإزالة مبنى بالمسلحات الخرسانية بشبرا الخيمة
بالصور.. حملة مكبرة لإزالة مبنى بالمسلحات الخرسانية بشبرا الخيمة
بالصور.. حملة مكبرة لإزالة مبنى بالمسلحات الخرسانية بشبرا الخيمة
بالصور.. حملة مكبرة لإزالة مبنى بالمسلحات الخرسانية بشبرا الخيمة
بالصور.. حملة مكبرة لإزالة مبنى بالمسلحات الخرسانية بشبرا الخيمة

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