أكرم توفيق ينتظم في تدريبات الأهلي

الأحد 24/يناير/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
يعود نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في التدريبات الجماعية المقرر لها اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة بيراميدز بالدوري العام.

ومن المقرر أن ينتظم أكرم توفيق لاعب وسط الفريق في مران اليوم، بعدما جاءت عينة اللاعب سلبية وعدم حمله لفيروس كورونا المستجد.

وغاب توفيق عن المران الأخير قبل مواجهة المقاولون العرب، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدفين، بسبب عدم دقة عينته وقتها.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم الأحد، حيث يبدأ موسيماني المران، بعقد محاضرة فنية بالفيديو، مع اللاعبين للتناقش حول المرحلة المقبلة ومواجهة بيراميدز بالمسابقة المحلية.

وكان الفريق حصل على راحة سلبية من التدريبات أمس السبت، بأوامر موسيماني عقب الفوز على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدفين، لحساب الجولة التاسعة.

من ناحية أخرى، يخضع لاعبو الفريق لمسحة طبية اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة بيراميدز، والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري المصري الممتاز.

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