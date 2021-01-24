برشلونة يدرس بيع ديمبيلي

الأحد 24/يناير/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن خطة مسؤولي برشلونة لبيع الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، إذا لم يظهر انتمائه للفريق الكاتالوني.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، ذكرت أن ديمبلي أظهر إمكانياته الفنية مع برشلونة في الوقت الأخير، لاسيما أن الأزمة حاليا تتعلق بالوضع التعاقدي مع الفريق".

وتابعت:"حاولت الإدارة الفنية لبرشلونة تجديد تعاقد اللاعب خلال الفترة الماضية، لاسيما أن ديمبلي ووكيله لم يستمع أحدهم إلى أي عروض".

وواصلت:"سيقرر الرئيس الجديد للبارسا القرار النهائي بشأن مستقبل ديمبلي، وإذا أصر الأخير على عدم تجديد تعاقده، سيتم بيعه خلال الميركاتو الصيفي القادم قبل انتهاء عقده في صيف 2022".

وأتم:" ديمبلي كان على أعتاب الرحيل عن صفوف الفريق الكاتالوني في الصيف الماضي إلي مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة مع تفعيل بند أحقية الشراء، لكن فشلت الصفقة في النهاية".

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