الهند تسجل 14 ألف إصابة جديدة بكورونا





أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، عن تسجيل 14 ألفاً و849 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 10 ملايين و655 ألفاً و435 حالة.





ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة، القول إنه "تم تسجيل 155 حالة وفاة بالفيروس. ويعد هذا اليوم الـ11 الذي تسجل فيه الهند حالات وفاة بالفيروس أقل من 200 حالة".



