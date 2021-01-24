الهند تسجل 14 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، عن تسجيل 14 ألفاً و849 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 10 ملايين و655 ألفاً و435 حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة، القول إنه "تم تسجيل 155 حالة وفاة بالفيروس. ويعد هذا اليوم الـ11 الذي تسجل فيه الهند حالات وفاة بالفيروس أقل من 200 حالة".

وقالت وزارة الصحة إنه تم تطعيم أكثر من 1.27 مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية ضد فيروس كورونا خلال السبعة أيام الماضية، منذ تدشين برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في 16 يناير الجاري.

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