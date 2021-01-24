محمد صلاح: الوضع ليس رائعا في ليفربول

توج المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في صفوف بطل الدوري الإنجليزي عن شهر ديسمبر الماضي.





ويحتل ليفربول بطل الموسم الماضي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة.





وقال صلاح عقب تسلمه للجائزة :"شكرًا جزيلاً لكم، إنه شيء جميل لكننا نحتاج فقط للفوز ببعض المباريات المقبلة".





وأضاف :"الوضع ليس رائعًا في الوقت الحالي لكننا نحتاج فقط إلى التركيز على كل مباراة وأن نظل متحدين والحفاظ على الاستمرارية".





واختتم صلاح تصريحاته قائلًا:"أريد شكر الجماهير كثيرًا وأقول لهم شكرًا لكل من صوت لي, نحن بحاجة فقط للبقاء معًا ودعم الفريق، أثق في أن كل شيء سيكون كما يجب".



