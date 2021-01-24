كومان يحمل برشلونة رحيل سواريز

الأحد 24/يناير/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
حمل الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني مسئولي النادي الكتالوني رحيل الأوروجوياني لويس سواريز مع أتلتيكو مدريد الإسباني وذلك قبل مواجهة إلتشي غدًا الأحد في إطار الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وقال كومان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إلتشي: "سيرجي روبيرتو سيكون معنا قريبًا، فاليوم تدرب مع المجموعة وإذا كان لدينا لاعب مرهق، سنقوم بإجراء تغييرات ونحتاج للحظ بعدم التعرض للمزيد من الإصابات".

وعن سيرجينو ديست، علق كومان قائلًا : "لقد لعب العديد من المباريات وهذا موسمه الأول مع الفريق، فهو لاعب صغير السن والأمر معقد بالنسبة له, لقد أصيب لكن يبدو أنه تعافى وعلينا أن نقرر ما إذا كان بإمكانه اللعب أساسيًا غدًا وآمل أن يستعيد مستواه مرة أخرى".

وعن ركلات الجزاء, قال كومان:" لقد قمت بتحليل الموضوع، حيث حصلنا على 12 ركلة وأهدرنا 7 منها وهو رقم كبير, نعلم أن المسدد الرئيسي في الفريق هو ميسي لكن إذا لم يكن معنا فنحن بحاجة لأشخاص آخرين وهي أزمة يمكن حلها بالتدريبات".

وعن المسئول عن تنفيذ ركلة الجزاء لو حصل عليها الفريق الكتالوني غدًا، أجاب: "غدًا سنقرر خلال الحديث قبل المباراة والقرار النهائي دائمًا في يد القائد".

وعن تألق لويس سواريز مع أتلتيكو مدريد، علق كومان قائلًا: "لا أريد أن أجيب، أنتم تسألونني فقط حين يسجل الأهداف وهو لاعب رائع لكن رحيله كان قرار النادي وهذا كل شيء".

وعن الانتقادات الموجهة له وللفريق، قال كومان: "لن أكذب، أنا أفكر فيما أراه وأقوم بتحليل المباريات وتقييم الفريق في المباراة الماضية كان 10 وأتمنى تكرار الأمر غدًا, في برشلونة المطالب كبيرة".

وأضاف: "لقد خضنا مباريات شارك فيها البدلاء ومن الصعب أن تتألق حين تكون لديك فرص قليلة، نحتاج إلى المزيد من المنافسة في بعض المراكز".

وبخصوص جونيور فيربو، علق كومان قائلًا: "هو لاعب في الفريق وأنجز عمله حين حصل على دقائق للمشاركة, كل لاعب شاب يجب أن يفكر فيما يريد، ولا يمكننا أن نخسر جميع اللاعبين، فنحن بحاجة إلى فريق لخوض المباريات التي تنتظرنا".

وعن لقائه مع المرشحين لرئاسة النادي للحديث عن الصفقات، قال كومان: "لقد تحدثت معهم لكن كل شيء يتوقف على الوضع الاقتصادي للنادي ولم أقرر أي شيء".

وعن جريزمان، علق كومان قائلًا: " لا يجب الضغط عليه، هو دائمًا يقاتل من أجل الفريق وفي المباريات القليلة الماضية لعب بشكل جيد وسجل هدفين في نهائي كأس السوبر".

واختتم كومان تصريحاته قائلًا:"نحن بحاجة إلى تسجيل اللاعبين الآخرين للأهداف أيضًا، لا يمكننا التركيز على جريزمان فقط, فنحن لدينا ديمبلي وترينكاو وبرايثوايت وعليهم جميعًا التقدم".

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