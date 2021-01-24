جالطا سراي يصرف النظر عن نجم الزمالك

الأحد 24/يناير/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية تركية أن جالطا سراي التركي صرف النظر عن التعاقد مع مصطفى محمد نجم هجوم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على الرغم من حاجة الفريق التركي إلى خدماته.

وأكدت صحيفة aslan arenasi التركية أن جالطا سراي أغلق صفحة التعاقد مع مصطفى محمد بسبب مغالاة مسئولي الزمالك في المطالب المالية الخاصة بالصفقة على الرغم من إصرار النجم الشاب على الرحيل.

وأفادت الصحيفة التركية بأن جالطا سراي يواجه الأزمة المادية نفسها التي يعاني منها سانت إتيان الفرنسي والتي أوقفت المفاوضات بين الطرفين الفرنسي والمصري أيضاً منذ أيام.

أخبار تهمك

أول قرار من الزمالك على عقوبة مصطفي محمد

منذ ثلث ساعة

ملامح قائمة الأهلي النهائية في كأس العالم للأندية

منذ ساعة و نصف

أوناجم يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

الخطيب يشترط موافقة موسيماني لإضافة عنصر جديد إلى جهاز الأهلي

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ ساعتين

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 17 ساعة

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

التشكيل المتوقع لقمة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين‏

منذ ساعتين و 55 دقيقة

فايلر يفجرها: تعبت في الأهلي ولست نادما على الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يومين

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يدرس بيع ديمبيلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

كومان يحمل برشلونة رحيل سواريز

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

أوناجم يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الزمالك

12:58 م

الخطيب يشترط موافقة موسيماني لإضافة عنصر جديد إلى جهاز الأهلي

01:16 م

أول قرار من الزمالك على عقوبة مصطفي محمد

01:39 م

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

12:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»