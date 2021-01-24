جالطا سراي يصرف النظر عن نجم الزمالك

ذكرت تقارير صحفية تركية أن جالطا سراي التركي صرف النظر عن التعاقد مع مصطفى محمد نجم هجوم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على الرغم من حاجة الفريق التركي إلى خدماته.





وأكدت صحيفة aslan arenasi التركية أن جالطا سراي أغلق صفحة التعاقد مع مصطفى محمد بسبب مغالاة مسئولي الزمالك في المطالب المالية الخاصة بالصفقة على الرغم من إصرار النجم الشاب على الرحيل.





وأفادت الصحيفة التركية بأن جالطا سراي يواجه الأزمة المادية نفسها التي يعاني منها سانت إتيان الفرنسي والتي أوقفت المفاوضات بين الطرفين الفرنسي والمصري أيضاً منذ أيام.



