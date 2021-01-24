شاهد.. رفع الإشغالات والإعلانات الغير مرخصة من شوارع الزقازيق وبلبيس

Advertisements





شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات المتواجدة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وإعاده الانضباط للشارع وللحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي لشوارع المدينة وتطبيق القانون علي غير الملتزمين.



وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، قامت رئاسه حى ثان الزقازيق بالإشتراك مع مسئولي الإعلانات برئاسه الحي بحمله لرفع الإعلانات والملصقات غير المرخصة والمخالفة بمنطقة فلل الجامعة وشارع وادى النيل بنطاق الحي وتطبيق القانون على غير الملتزمين.



وشنت رئاسه حى أول الزقازيق بالإشتراك مع شرطة المرافق بقياده العميد عاطف هيكل حمله لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ونفق المشاه بالمحطه وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع البوسطه وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى أبو عميره وشارع سويقه ابو الريش وتم رفع جميع الإشغالات بنطاق الحى دون تهاون مع المخالفين.



كما قامت رئاسه مركز ومدينة بلبيس وإداره الإشغالات بمجلس المدينة وشرطه المرافق بحمله لرفع الإشغالات بدءًا من الوحده المحلية بأولاد سيف وحتى شوارع المدينة الداخلية، وأسفرت الحملة عن ضبط 38 إشغال ورفع 52 إشغال كما تم تحرير 3 محاضر ضد مقاهي مخالفه لتقديمها الشيش للمترددين وتم مصادرة 20 شيشه واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.







