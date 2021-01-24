موعد مباراة برشلونة ضد إلتشي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يلتقي فريق برشلونة مع نظيره إلتشي، اليوم الأحد 24 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وستقام المباراة بين برشلونة وإلتشي في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









وأعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت عن إذاعة تلك المواجهة بين برشلونة وإلتشي عبر قناة بي ان سبورت 3 HD.









ويحتل فريق برشلونة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة.



