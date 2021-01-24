اليوم.. الأهلي يبدأ الاستعداد لموقعة بيراميدز

الأحد 24/يناير/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة بعد الفوز على المقاولون العرب.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة عقب مباراة المقاولون العرب لالتقاط الأنفاس في ظل خوض الفريق لعدد من المباريات خلال فترة زمنية قصيرة.

ويبدأ الأهلي اليوم الاستعداد للمباراة الهامة المقبلة أمام بيراميدز والمقرر لها بعد غد الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوب في قمة مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٢٠ نقطة بفارق الأهداف عن غريمه وملاحقه الزمالك.


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