لطيفة مشتاقة لصوت أحلام.. ماذا قالت؟

الأحد 24/يناير/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

عبرت الفنانة التونسية ​لطيفة​ عن شوقها لسماع ألبوم الفنانة الإماراتية ​أحلام​، حيث تستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة ، وأعربت لطيفة عن حماسها له من خلال تعليق نشرته عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت لطيفة عبر صفحتها الخاصة قائلة: "انا شخصيا مستنياه جدااااا لان صوتك وحشنى ولانى متاكده انه باذن الله حيكون اكثر من رائع كالعاده يا حلومه العاليه".

وجاء تعليق لطيفة على منشور أحلام التي شوقت متابعيها لألبومها الجديد بفيديو تشويقي عن أبرز أغنيات ألبومها الجديد وأرفقته بتعليق جاء فيه :"١ فبراير ٢٠٢١ البومي حصري".

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