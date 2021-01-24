قصي حاتم يطرح "كافي" إهداءا لشهداء العراق

الأحد 24/يناير/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

طرح الفنان العراقي ​قصي حاتم​ أغنية "كافي" من ألحانه وكلمات ​محمد الواصف​ وتوزيع ومكس وماستر ل​نور هاشم​، وكانت بمثابة إهداء منه لوطنه العراق.

وقام بإنتاج فيديو خاص للأغنية برؤية إخراجية للمخرج ​حسن كشمولة​، وتحت إشراف ومتابعة الفنان ​حاتم العراقي​.

الأغنية يقدمها قصي تضامنا مع شهداء ومصابي الانفجار الذي وقع في ساحة الطيران بمدينة بغداد بالعراق، وبالضحايا والشهداء.

وقد تضمن الفيديو الذي طرح لأغنية "كافي" مجموعة من مشاهد وأحداث ما بعد الإنفجار.

وقدم قصي حاتم في مقدمة الأغنية كلمات من القلب تصف حزنه على العراق ويقول: كل يوم صدمه .. ننصدم، ما ادري واقع ... لو حلم، عيشتنه صارت بس اسم، مو كافي.

أخبار تهمك

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ ساعة و 16 دقيقة

حفيدة فريد الأطرش تنهار وتكشف عن تعرضها لمرض نادر منعها من الزواج

منذ حوالي 13 ساعة

عرض صفقتان بالمجان على برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يفاضل بين أكرم توفيق وحمدي فتحي أمام بيراميدز

منذ ساعة و 16 دقيقة

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يفجرها: تعبت في الأهلي ولست نادما على الرحيل

منذ ساعة و 14 دقيقة

تعرف على سعر فستان عيد ميلاد ياسمين صبري

منذ ساعة

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يومين

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 ص

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

12:03 ص

فايلر يفجرها: تعبت في الأهلي ولست نادما على الرحيل

09:47 ص

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

05:31 م

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

08:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»