مصر تشتري 6000 طن من زيت الصويا في مناقصة

الأحد 24/يناير/2021 - 10:33 ص
زيت الصويا
زيت الصويا
الوكالات

 قال  بعض التجار إن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، اشترت 6000 طن من زيت الصويا في مناقصة محلية يوم السبت.

وأضاف التجار أن الزيت جرى شراؤه من شركة الإسكندرية للبذور بسعر 16800 جنيه (1068 دولارا) للطن.

وسعت الهيئة العامة للسلع التموينية للحصول على كمية غير محددة من الزيوت النباتية محليا للتوريد في الفترة بين 18 فبراير  والخامس من مارس .

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