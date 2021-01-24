الليلة.. انطلاق عرض مسلسل "في بيتنا روبوت" على شاشة cbc

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تبدأ قناة "CBC" الليلة في عرض أولى حلقات مسلسل "في بيتنا روبوت"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويُعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء، ويُعاد على قناة "CBC دراما "في تمام الساعة العاشرة مساءً.



مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، وكوكبة مميزة من النجوم، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 20 حلقة، وهو من إخراج وليد الحلفاوي ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي.



وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حول أسرة مكونة من زوج وزوجة ويعمل الزوج في مجال التكنولوجيا، فيقوم باختراع الكثير من الروبوت، وتقرر الزوجة ليلى زاهر مساعدته في الاستعانة بروبوت للعيش معهم في المنزل، ويتسبب في انقلاب حياتهم رأسًا على عقب.