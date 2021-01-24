رفع الاستعداد بالمستشفيات وخطة تأمين طبي استعدادا لاحتفالات عيد الشرطة وثورة يناير

الأحد 24/يناير/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
محمد كشك

صرح اليوم الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن مديرية الصحة بالدقهلية أنهت إستعدادتها لإحتفالات ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية،بوضع خطة تأمين طبى شاملة وإلغاء كافة الأجازات والراحات للفريق الطبى على مستوى مديرية الصحة،كما أكد سيادتة على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات،وتوافر قرب الدم ومشتقاتة بجميع بنوك الدم.


وأوضح وكيل صحة الدقهلية أنه تم إعداد وتجهيز فرق الانتشار السريع للتعامل مع حالات الطوارئ والمساعدة فى حال الحاجة اليها،كما إطمأن على تأمين جميع المستشفيات بمصادر المياة ومولدات الكهرباء،وأن مديرية الصحة قامت بإعداد غرفة الأزمات بالمديرية برئاسة سيادته للاشراف على خطة التأمين وقت الاحتفالات،وأنه تم التنسيق مع هيئة اسعاف الدقهلية لنشر سيارات الإسعاف بالأماكن العامة.

وأكد وكيل صحة الدقهلية أنه تم التنسيق مع المستشفيات الجامعية لسهولة إجراء الخدمات الطبية فترة الاحتفالات،كما هنأ جموع الشعب المصرى بذكرى ثورة 25 يناير المجيدة وعيد الشرطة المصرية.

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