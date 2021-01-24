الأرصاد: يفصلنا شهرين عن انتهاء الشتاء.. وقد تحدث تقلبات (فيديو)

الأحد 24/يناير/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة اليوم سترتفع عن أمس بدرجة أو درجتين على الأكثر، موضحة أن القاهرة ستصل فيها درجة الحرارة لـ20 درجة مئوية.

وأضافت "إيمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن المدن الجديدة وعلى الطرق الصحراوية ستكون درجة الحرارة فيها أكثر انخفاضًا، مشيرة إلى أن درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر تكون منخفضة مما يزيد من الإحساس بالبرودة، على عكس ساعات النهار التي يكون فيها الطقس معتدل.

وتابعت أن الشبورة اليوم خفيفة ولم يكن لها أي تأثير على الطرق، بينما استقرار الجو يستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وبداية من الأربعاء ستشهد البلاد تقلبات جوية، بسبب منخفض جوي سيؤثر على حالة استقرار الجو، مشيرة إلى أن نشاط الرياح سيزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وهناك فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد.

واختتمت تصريحاته، أن هذا العام أكثر دفئًا من الأعوام الماضية، والأقل من ناحية سقوط الأمطار التي اعتدنا عليها في فصول الشتاء الماضية، إلا أنه ما زال يفصلنا عن انتهاء الشتاء شهرين، ومن الوارد أن يحدث خلالهما أي تقلبات جوية.

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