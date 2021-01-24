المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع هامشياً خلال التعاملات الصباحية
الأحد 24/يناير/2021 - 10:17 ص
نيفين سمير
إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة هامشياً مع بداية الجلسة .
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة اليوم
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 11657.4 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 2330.1 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 3346.4 نقطة.
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