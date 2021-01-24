طبيب يكشف عن أعشاب تقي من كورونا وتسرع الشفاء (فيديو)

كشف الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، تفاصيل وجود أعشاب تساعد في علاج فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أغلب العقارات المهمة حتى المضادة للسرطان مستخلصة من الأعشاب بطريقة مقننة.





وأشار "عمر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الأعشاب مستخدمة من قبل القدماء المصريين والهند والصين وأثبت نجاحها، لافتا إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد علاج واضح لفيروس كورونا إذا باب الاجتهاد مفتوح لإيجاد وسيلة مناسبة لقهر هذا الوباء العالمي.





وأضاف أن هناك أعشاب مضادة للفيروسات وتستخدم منذ القدم، منوها بأنه عندما فحص هذه الأعشاب وجد أنها تستخدم بثلاث طرق مختلفة في الوقاية من الكورونا، حيث أنها مضادة للفيروس، ومضادة للالتهاب، وأخيرا تعديل خلل المناعة الذي يحدثه فيروس الكورونا.





وأوضح أن هذه الأعشاب متداولة بكثرة في الصين واليابان وموجودة في مصر أيضا، منوها بأنه لا يعلن الوصول إلى علاج ضد الكورونا، ولكن الأبحاث التي أجريت في الخارج على الأعشاب أقرت فاعليتها في مواجهة الفيروس، معلقا: "إحنا بنتكلم علم مش عطارة".





ولفت إلى أن أغلب الأعشاب التي أثبتت الأبحاث فاعليتها موجودة في مصر، وتستخدم بطريقة تقليدية عن طريق الأكل والشرب، منوها بأننا يمكن أن ندهن الكمامة التي نرتديها بمواد عشبية أمنة 100% ليحمينا من الإصابة ويمنعها، كما يمكن يمكن تطهير الأماكن بتبخيرها بخلاصة هذه الأعشاب.





وتابع أنه من هذه الأعشاب الكينا، وزيت الكافور، وزيت القرفة، وزيت البرجامو، معلقا: "الكلام ده منشور في دوريات علمية وأبحاث في الخارج"، منوها بأن تناول التفاح الأخضر، والبصل الأخضر، والشاي الأخضر يقي من الكورونا، ويساعد على الشفاء السريع.



