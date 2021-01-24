نصائح وإرشادات عند بدء تشغيل السيارة بمساعدة خارجية

من املعروف أن السيارات القديمة يوجد بها مشاكل عند بدء التشغيل وخخصوصل السيارات التي لا تسير إلا سافات قصيرة خلال فصل الشتاء، وقائدي هذه السيارات يلجئون في الكثير من الأحيان لمساعدات خارجية لبدء التشغيل.





ومن هنا نقدم لكم نصائح وإرشادات، يجب مراعاتها عند إجراء المساعدة على بدء التشغيل.





وأوضحت الهيئة الألمانية للفحص الفني Tüv، أنه يتعين على الشخص الذي يرغب في الحصول على مساعدة خارجية لبدء التشغيل، أن تتوفر لديه كابلات مناسبة لبدء التشغيل.





ويجب على الشخص قراءة تعليمات الاستعمال الخاصة بسياراتهم وكذلك دليل الاستعمال الخاص بكابلات المساعدة على بدء التشغيل.





ويجب الحرص عند اتباع هذا الإجراء لأنه في حالة حدوث أخطاء يتعرض المرء إلى مخاطر صحية بسبب الصدمة الكهربائية إلى جانب حدوث تلفيات بالسيارة، وفقا لما أكدته الهيئة.





وعند التنفيذ يجب إيقاف جميع الأجهزة المستهلكة للتيار الكهربائي في السيارتين، وبعد ذلك يتم توصيل الأقطاب الموجبة للبطاريات، وذلك من خلال توصيل مشبك الكابل الأحمر بالقطب الموجب للسيارة المانحة للتيار الكهربائي، وبعد ذلك يتم توصيل الكابل بالقطب الموجب لبطارية السيارة فارغة الشحن".





وفي الخطوة التالية يتم توصيل الأقطاب السالبة؛ حيث يتم تثبيت الكابل الأسود في القطب السالب لبطارية السيارة المساعدة، ويتم توصيل الطرف الآخر في نقطة مصمتة بحيز المحرك للسيارة، التي يتم مساعدتها على بدء التشغيل، مثل الجزء المعدني الموجود على كتلة المحرك.





وأضافت الهيئة قائلة: "لا يجوز استعمال القطب السالب للبطارية فارغة الشحنة؛ نظرا لإمكانية اشتعال غازات مفرقعة بسبب تكون الشرر عند بدء التشغيل".





وبعدما يتم توصيل الكابلات بين السيارتين يتم تشغيل محرك السيارة المانحة للتيار الكهربائي، وبعد عدة دقائق يمكن محاولة بدء تشغيل السيارة ذات البطارية فارغة الشحنة، وإذا نجحت المحاولة يجب ترك السيارتين في حالة التشغيل لفترة قصيرة بينما البطاريات موصلة.





وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تشغيل الأجهزة الأكبر المستهلكة للتيار الكهربائي في السيارة، التي تحتاج للمساعدة، مثل الكشافات والمروحة، لتجنب حدوث ذروة الجهد.





وبعد ذلك يتم فصل الكابلات بترتيب عكسي لخطوات التركيب؛ حيث يتم فصل الكابل الأسود من النقطة المصمتة والقطب السالب، وبعد ذلك يتم فصل الكابل الأحمر من السيارة المانحة للتيار الكهربائي أولا، ثم من السيارة التي تحتاج للمساعدة، وفي النهاية يتم إيقاف الأجهزة غير الضرورية المستهلكة للتيار الكهربائي مرة أخرى.





وفي حالة ظهور بيانات الأعطال على شاشة السيارة، فلا يجوز بأي حال من الأحوال تجاهلها، بل يجب الاتصال بمراكز الخدمة المختصة أو التوجه إلى أقرب ورشة فنية متخصصة.





وبعد القيام ببدء تشغيل السيارة بمساعدة خارجية فإنه يتعين على قائد السيارة الانطلاق بها لمسافة طويلة من أجل إعادة شحن البطارية بدرجة كافية، ومن الأفضل فحص حالة البطارية وسعتها وحالة الشحن بها لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.