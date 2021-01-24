تراجع مستمر.. تعرف على وضع كورونا في مصر

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يوما بعد الآخر تطرأ مستجدات بشأن وضع فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في مصر، وذلك وسط الإجراءات الوقائية المطبقة في البلاد للحد من انتشار الوباء.



انخفاض مستمر في الإصابات

وفي الساعات الأخيرة، تم تسجيل 680 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وحسب بيانات وزارة الصحة فإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 161143 حالة من ضمنهم 126176 حالة تم شفاؤها، و8902 حالة وفاة.





فاعلية لقاحات كورونا

وقال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه لا يوجد أي داع للتخوف من اللقاح الخاص بفيروس كورونا الذي تعاقدت عليه مصر الذي يعد آمنًا ونسبة فعاليته كبيرة تصل إلى 86%.



وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، ‏أن نهاية أزمة ‎ فيروس كورونا هي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية، مشيرا إلى أنه سوف يستخدم اللقاح على نفسه على الفور بعد توافره من الدولة.



متى تنكسر الموجة الثانية؟

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه من المتوقع هدوء الموجة الثانية خلال الربع الأول من العام الجارى.



وتابع: "من خلال متابعتى للمستشفيات الجامعية لاحظت انخفاضا وهدوءا كبيرا فى أرقام الأصابات، وسيكون هناك انكسار فى فبراير المقبل مستمر بصورة تدريجية حتى انتهاء وتلاشى الموجة الثانية".





وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.