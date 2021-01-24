لمدة أسبوعين.. إسرائيل تتجه نحو إغلاق المطار





تعتزم الحكومة الإسرائيليّة، إغلاق مطار بن غوريون لمدّة أسبوعين، إثر استمرار تفشّي الطفرة البريطانيّة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكر موقع "واينت"، أن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتانياهو، اتفق مع مندوبي وزارتي الصحّة والمواصلات ومجلس الأمن القومي على هذه الخطوة، إضافة إلى خطوات أخرى تتعلّق بالمطار، وباشتراط موافقة الحكومة الإسرائيليّة.

وتتجه البلاد نحو تطعيم ما لا يقل عن 5 ملايين إسرائيلي بحلول مارس المقبل، لكي يتسنى لها فتح المطار بالكامل دون أي قيود، بحسب تقرير نشرته قناة 12 الإسرائيليّة الإخبارية، أمس.