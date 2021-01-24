الأرصاد: الطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والعظمى 20 (فيديو)

الأحد 24/يناير/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وأن يكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ومائلا للدفء على جنوب سيناء وأن تكون الرياح معتدلة. 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس معتدلا ودافئًا على جنوب الصعيد وشديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وباردًا على جنوب سيناء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 20 والصغرى 10
الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11
مرسى مطروح العظمى 17 والصغرى 10 
بورسعيد العظمى 19 والصغرى 13
دمياط العظمى 18 والصغرى 12
الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 13
السويس العظمى 20 والصغرى 13
العريش العظمى 11 والصغرى 1
طابا العظمى 24 والصغرى 14
سانت كاترين العظمى 11 والصغرى 0
شرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 13 
الغردقة العظمى 23 والصغرى 13
الفيوم العظمى 20 والصغرى 5
بني سويف العظمى 21 5الصغرى 5
المنيا العظمى 21 والصغرى 5
أسيوط العظمى 20 والصغرى 4

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