"راية للإتصالات" تفوز بجائزة أفضل مقدم لخدمة العملاء لقطاع السيارات

كشفت البورصة المصرية اليوم عن فوز شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات بجائزة أفضل مقدم لخدمة العملاء لقطاع السيارات من جلوبال أوتوموتيف

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنها حصلت علي الجائزة بسبب إنجازاتها المتميزة وأدائها المتفوق طوال عام 2020.

وتعتبر الشركة رائدة في قطاع خدمة عملاء السيارات، حيث تدير 15 حساب لخدمة عملاء أكبر ماركات السيارات العالمية في مصر ودول الخليج، بالإضافة إلى توفيرها مجموعة كبيرة من خدمات التعهيد.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 28.63 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 92.98 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 565.69 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 623.55 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.



