الاتحاد والنصر في قمة الدوري السعودي

يستضيف نادي الاتحاد نظيره النص في قمة ساخنة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن مواجهات الجولة 15 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.









يدخل الاتحاد مواجهة الليلة محتلاً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بينما يأتي يحتل النصر المركز 7 برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد فريق الهلال في الصدارة برصيد 29 نقطة.









وتم نقل المباراة من مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "ملعب الجوهرة المشعة" إلى مكة المكرمة، بسبب الإصلاحات في ملعب الجوهرة.









ويسعى الاتحاد بقيادة مديره الفني البرازيلي فابيو كاريلي إلى مواصلة الانتصارات، بعد الفوز في اللقاء الماضي على العين، ومن أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري السعودي للموسم الحالي، وذلك في ظل تألق لاعبيه، وعلى رأسهم أحمد حجازي، والبرازيلي رومارينيو، الذي يحتل المركز الثالث في صدارة الهدافين برصيد 8 أهداف.









أما فريق النصر فيسعى إلى مواصلة الانتصارات، بعد أن حقق الفوز في آخر 4 مباريات، بعد البداية الكارثية للفريق في الموسم الحالي، والتي أدت إلى احتلاله المركز الأخير، وهو ما أدى إلى إقالة البرتغالي روي فيتوريا من تدريب الفريق.









وتقام اليوم أيضاً 3 مباريات، حيث يلتقي أبها مع القادسية، والفتح أمام الرائد، وأخيراً الاتفاق أمام الأهلي.









وتستكمل مباريات الجولة غداً الإثنين بإقامة 4 مواجهات، أهمها بين الهلال والفيصلي، والوحدة والشباب.



