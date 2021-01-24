وزارة الرياضة السعودية تعلن عدم استخراج شهادة الكفاءة المالية لـ5 أندية

الأحد 24/يناير/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي


أعلنت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة السعودية عدم منح 5 أندية بالدوري السعودي، شهادة الكفاءة المالية. 

ولم تتمكن أندية النصر والباطن والاتفاق والوحدة والاتحاد، من الحصول على شهادة الكفاءة المالية. 


ويترتب على هذا القرار عدم قيد النصر والأندية الـ4 الأخرى، لأي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. 

ونشرت وزارة الرياضة السعودية بيانا عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وجاء نصه كالآتي: "إلحاقًا لقرار لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية والمعلن عنه بتاريخ 7 يناير بعدم منح الشهادة لأندية الاتفاق والوحدة والباطن والاتحاد والعالمي؛ بسبب عدم استيفائها شروط الحصول على الشهادة". 

فقد عقدت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية اجتماعها اليوم السبت وقررت استنادًا للمادة رقم 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية عدم منح الشهادة لأندية الباطن والاتفاق والوحدة والاتحاد والنصر؛ بسبب عدم تحقيق المتطلبات المشار لها بقرار يوم 9 يناير".

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