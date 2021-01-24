مدرب ميلان: لقب الدوري الإيطالي ليس من أهدافنا

طالب ستيفانو بيولي مدرب ميلان لاعبيه برفع مستواهم بعد أن توج فريقه بطلا للشتاء في الدوري الإيطالي، رغم خسارة ثقيلة أمام أتالانتا أمس السبت.









وقال بيولي سكاي سبورتس "ندرك قدراتنا ونعرف أننا يجب أن نرفع مستوانا.. الفرق الأخرى في غاية القوة. نحن على دراية بنقاط قوتنا وضعفنا وما زال بوسعنا التطور".









ويتقدم ميلان بنقطتين على إنتر ميلان في صدارة الترتيب، لكن الهزيمة (3-0) أمام أتالانتا هي أثقل خسارة يتعرض لها هذا الموسم.









وتابع بيولي: "قدرات أتالانتا واضحة، مثل حقيقة أننا نستطيع أن نؤدي بطريقة أفضل من ذلك ففي بعض المناسبات افتقدنا بعض الدقة وقوة الشخصية".









وقال "نريد أن نكون ضمن مجموعة المقدمة وبين تلك الفرق التي تنافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا.. هذا هو هدفنا الأساسي فإذا أردتم وضع كلمة اللقب على لساني لن تنجحوا في ذلك".