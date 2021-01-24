تعرف على سعر فستان عيد ميلاد ياسمين صبري

الأحد 24/يناير/2021 - 09:58 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

احتفلت الفنانة ياسمين صبري منذ أيام قليلة بعيد ميلادها برفقة زوجها أحمد أبو هشيمة، وتألقت ياسمين خلال مراسم الاحتفال بفستان باللون الأحمر من "Dolce and Gabbana".

ونشرت العديد من الصفحات في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي سعر الفستان، حيث أنه يتكلف 6,787 ريال سعودي، وهو ما يُعادل 28.437 جنيه مصري.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري الدرامية مسلسل "فرصة تانية"، وهو بطولة آيتن عامر، دياب، أحمد مجدي، عصام، سارة الشامي، محمد أبو داوود، عمر الشناوى، هبة مجدي، نهال عنبر، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وتحت قيادة المخرج مرقس عادل.

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