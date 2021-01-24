قطاع البنوك التجارية يقود سوق البحرين المالي للصعود 0.30% بالمستهل

الأحد 24/يناير/2021 - 09:40 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
استهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق  بنسبة 0.31% رابحاً 4.47 نقطة ليصل إلى مستوى 1457.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 127.4 ألف دينار بحرينى.

 وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 18.38% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.74%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.89% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.27%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.34%.
 
فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.37% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.69%، وهبط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.89%.
 

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