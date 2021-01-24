توقعات الأبراج.. حظك اليوم الأحد 24 يناير 2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الأحد 24 يناير 2021.

برج الحمل





التحدي يولّد عندك حافزاً أكبر للعمل بجدية، وهذا يخلق جواً من التنافس بينك وبين زملائك لتقديم الأفضل. سوء تفاهم مع الشريك يؤدي إلى بعض الاختلاف في وجهات النظر، لكن يتم حلّه بعد تدخل صديق مشترك بينكما.





برج الثور





تتحرك بسرعة البرق اليوم، وحتى خطواتك ستكون سريعة جدا مما يجعلك تساعد أي شخص بحاجة إليك. تحب أن تشارك في جميع الأنشطة اليوم وهذا أمر جيد للغاية. ستشعر بتحسن شديد إذا أنجزت أعمالك أولا بأول.





برج الجوزاء





مواجهة الصعوبات اليوم، توفّر لك ظروفاً أفضل وأكثر استقرارا للغد ولكن تراكم الخلاف مع الشريك، سيزيد تعقيد الامور وتصبح المعالجة مستحيلة. الضحك والمرح والمزاح من أهم وسائل العيش لحياة أطول وأكثر استقراراً.





برج السرطان





اعلم جيدا أن الطاقة التي تتمتع بها ستزداد كلما كنت محاطا بمن يدعمك ويشجعك ويقدر قدراتك. اهتم بمن حولك بدلا من محاولة هدم حياتهم. ستحظى باحترام وثقة الآخرين بكلماتك العذبة وأسلوبك الرائع.





برج الاسد





لم لا تغير نفسك اليوم؟! إذا شعرت بالتعب، ننصحك بالقيام برحلة قصيرة إلى مكان هادئ. لا تعتمد فقط على الداوفع والمحفزات الخارجية كتناول المشروبات الغنية بالكافيين، بل غير من نفسك ومن أفكارك، لأن هذه المشروبات قد تدمر جسمك وجهاز العصبي.





برج العذراء





الخطط الجيدة والانضباط والدقة حلفاؤك اليوم. كن هادئا وتصرف بهدوء وتابع نتائج تصرفاتك. حان الوقت الآن للتركيز على ما تحتاج أن تفعله وننصحك بوضع خطة جديدة للعمل. الأرق الذي تشعر به اليوم قد يجعلك تتصرف بسرعة وتعجل.





برج الميزان





لا تتأثر بالمشاكل والحلول غير الحاسمة التي تواجهك اليوم. لا تجعلها سببا في إحباطك. إذا أصررت على الانتظار بهذه الطريقة، سيكون من الصعب عليك أن تتقدم نحو الأمام.أنت بحاجة إلى التحرك في الحال. إذا واجهتك صعوبة ما، يجب أن تتغلب عليها.





برج العقرب





هناك شيء ما غير طبيعي في العمل، وربما يضعك هذا الأمر في حالة عصبية غريبة. الظروف من حولك قد تكون مربكة ومضطربة. الأحداث غير مستقرة وهناك بعض النقاط ما زالت غامضة بالنسبة لك ولذلك لا يمكنك التصرف الآن. حتى إذا كنت مستعدا للتصرف، انتظر حتى ينتهي التوتر ويصبح كل شيء واضحا.





برج القوس





بانتظارك الكثير من المسؤوليات والأعباء التي تتطلّب منك عملا جدياً. تميل إلى التجاوب مع رغبات الشريك وتسعى لتلبية حاجاته وإرضائه، شعورا منك بضرورة تلطيف الأجواء ورغبة في تذليل العقبات. عليك الاهتمام بوضعك الصحي، ومن المستحسن اتباع نظام غذائي سليم يؤمن صفاء الدم من السموم والاعتناء بالدورة الدموية وانتظامها.





برج الجدي





يوم جيد للتوسع في العمل ولكن لسوء الحظ تتوقف فجأة عندما تقرر الانطلاق. لا تقلق فانت مستعد جدا لخوض المعركة، ولكن ثق في قدراتك أولا وتأكد أن الآخرين سيثقون بك. الحظ يدعمك ويحالفك، ولذلك لا تضع هذه الفرصة.





برج الدلو





التفاصيل الصغيرة جدا في العمل قد تلفت انتباهك أكثر من الأمور التي تحتاج إلى تركيزك. يبدو أن ستنشغل اليوم بمهام غير ضرورية لا فائدة منها. التعامل مع هذه المهام بطريقة منطقية قد يكون وسيلة للاستفادة منها. ساعد من حولك واهتم بمتطلباتك الخاصة لأن هذا أهم شيء بالنسبة لك اليوم.





برج الحوت





الشرارة البسيطة قد تكون سببا في إشعال حقول واسعة وتحويلها إلى تلال من النيران. قد تهدأ هذه النيران في نهاية اليوم. على الرغم من انك قد تكون أحد المتسبيين في إشعال هذه النيران، ولكن لا داع للشعور بالذنب، على الرغم من أن النار مدمرة لما حولها ولكنها ضرورية. أمامك فرصة لتنظيف هذا المكان وتحويله إلى أرض خصبة جديدة.



