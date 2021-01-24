تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.3% بمستهل التعاملات

الأحد 24/يناير/2021 - 09:30 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
استهل سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.32% خاسراً 36.12 نقطة ليصل إلى مستوى 2699.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 72.4 مليون سهم محققة ما قيمته 103.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1267 صفقة لعدد 26 سهماً.

 وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 2.47%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.83%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.38%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.27%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.96%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.92%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.75%.
 
وارتفع سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد وحيد ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، بنسبة 1.06%، فيما تراجع 23 سهماً، على رأسها سهم شيميرا اس اند بي الإمارات شريعة المتداول بنسبة 4.57%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 2.58%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.8 مليون ورقة بقيمة 34.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2.23%.

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