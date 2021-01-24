قبل الغرامة.. ننشر آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021

الأحد 24/يناير/2021 - 09:39 ص
فاتورة التليفون الارضي
فاتورة التليفون الارضي
ازداد البحث في الاونة الاخيرة من جانب المواطنين لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا من جانب الشركة المصرية للاتصالات بالإضافة إلى آخر موعد للدفع قبل الغرامة،وكل هذا سنوضحه لفكم في السطور التالي:

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى يناير 2021
أكدت الشركة المصرية للاتصالات أنه بداية إصدار فاتورة التليفون الأرضي، منذ 15 يناير 2021 الماضى، مع إتاحة شهر سماح للسداد، ينتهي في 14 فبراير 2021.

وعن تحويل الخط إلى نظام الاستقبال، قالت الشركة المصرية للاتصالاته أنه سيكون اعتبارًا من 15 فبراير 2021، وتنتهي فترة السماح انتهاء باستقبال المكالمات في 14 مارس 2021.

ويتم رفع الخط مؤقتًا من الخدمة، اعتبارًا من يوم 15 مارس 2021، وفرض غرامة تأخير على غير المسددين وقتها.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى:
يتم بالإسم والرقم عبر الرابط الموجود واستخدام طرق السداد الإلكترونية المتاحة، عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، حيث يتم إدخال كود المحافظة ورقم التليفون وتأتى تلك الخطوة لتجنب الزحام لمنع عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد. اضغط هنـــــــــــا

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