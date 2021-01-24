قبل الغرامة.. ننشر آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021

ازداد البحث في الاونة الاخيرة من جانب المواطنين لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا من جانب الشركة المصرية للاتصالات بالإضافة إلى آخر موعد للدفع قبل الغرامة،وكل هذا سنوضحه لفكم في السطور التالي:





آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى يناير 2021

أكدت الشركة المصرية للاتصالات أنه بداية إصدار فاتورة التليفون الأرضي، منذ 15 يناير 2021 الماضى، مع إتاحة شهر سماح للسداد، ينتهي في 14 فبراير 2021.



وعن تحويل الخط إلى نظام الاستقبال، قالت الشركة المصرية للاتصالاته أنه سيكون اعتبارًا من 15 فبراير 2021، وتنتهي فترة السماح انتهاء باستقبال المكالمات في 14 مارس 2021.

ويتم رفع الخط مؤقتًا من الخدمة، اعتبارًا من يوم 15 مارس 2021، وفرض غرامة تأخير على غير المسددين وقتها.





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