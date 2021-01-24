أسعار الأسماك اليوم الأحد 24-1-2021





ننشر أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأحد 24-1-2021 ، حيث استقرت الأسعار ووصل سعر البلطى الأسوانى، بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو، وسجل البلطى المزارع "1" 18-20 جنيها للكيلو، و أسعار البلطي المزارع 2، لتتراوح بين 16-17 جنيها للكيلو.





فيما ارتفعت أسعار السمك البورى 1، لتتراوح بين 40 - 50 جنيها للكيلو مقابل 40 – 48 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2" لتسجل 32-38 جنيها الكيلو، وسعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.





وتراوحت أسعار المكرونة السويسي، بين 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.



