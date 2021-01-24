أسعار الأسماك اليوم الأحد 24-1-2021

الأحد 24/يناير/2021 - 09:15 ص
أسعار الأسماك اليوم
أسعار الأسماك اليوم
الفجر الإقتصادي

ننشر أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأحد 24-1-2021 ، حيث استقرت الأسعار ووصل سعر البلطى الأسوانى، بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو، وسجل  البلطى المزارع "1" 18-20 جنيها للكيلو، و أسعار البلطي المزارع 2، لتتراوح بين  16-17 جنيها للكيلو.

فيما ارتفعت أسعار السمك البورى 1، لتتراوح بين 40 - 50 جنيها للكيلو مقابل 40 – 48 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2" لتسجل 32-38 جنيها الكيلو، وسعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

 وتراوحت أسعار المكرونة السويسي، بين 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها. 

 
وسجل  سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.

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البلطى الأسوانى

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