موسيماني يفاضل بين أكرم توفيق وحمدي فتحي أمام بيراميدز

الأحد 24/يناير/2021 - 09:45 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الدوري العام.


وتقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي في الخامسة من مساء الخميس القادم في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.


ويفاضل موسيماني بين الثنائي حمدي فتحي وأكرم توفيق لمراقبة رمضان صبحي في مباراة بيراميدز المقبلة.


ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة بعد الفوز على المقاولون بثلاثية مقابل هدفبن في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في تاسع جولات الدوري العام.

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