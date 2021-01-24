تفاصيل شخصية بيومي فؤاد في مسلسل "النمر"

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يُشارك الفنان بيومي فؤاد في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "النمر"، و يُجسد خلال الأحداث دور تاجر كبير، يمتلك الكثير من محلات الصاغة، والمسلسل تدور أحداثه في إطار درامي مشوق.



مسلسل "النمر" من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، إنتاج شركة سينرجي، بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، أحمد خالد صالح، وكوكبة مميزة من النجوم.



مسلسل "النمر" يُعد التعاون الثاني الذي يجمع محمد إمام ومحمد صلاح العزب وشيرين عادل وشركة سينرجى بعد تقديمهم مسلسل "هوجان"، الذى تم عرضه في السباق الرمضاني لعام 2019، وشارك فى بطولته كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، صلاح عبد الله، رياض الخولي، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد.