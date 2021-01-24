أسعار اللحوم اليوم الأحد 24-1-2021 .. كيلو "الضاني" بين 120- 140 جنيه

استقرت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 24-1-2021 ، وذلك بسبب توافر اللحوم في كل محلات الجزارة والهايبر ماركت ومنافذ البيع ، حيث تسعي الحكومة الي توفير اللحوم للمواطنين رغم ظروف أزمة كورونا.





أسعار اللحوم اليوم 24-1-2021





سجلت أسعار الكندوز، بين 110-130 جنيها، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120 - 140 جنيها للكيلو، اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، اللحم المفروم العادى 110- 125جنيها الكيلو، والبفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80 - 120جنيها.