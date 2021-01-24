كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

الأحد 24/يناير/2021 - 09:44 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
وكالات
كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن أنَّ محمد صلاح سيشارك أساسيَا ضد مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب لموقع "ليفربول إيكو" البريطاني: "هل سيبدأ صلاح أساسيًا؟ نعم.. من المحتمل تمامًا أن يبدأ.. لا أعتقد أنَّ هذا سر كبير".


وأضاف كلوب: "لا أعتقد أن الحديث عن عقد صلاح يؤثر على أداء الفريق فهذا شيء طبيعي أيضًا في عالم كرة القدم".


وتابع: "من النادر جدًا أن نصرح عن أشياء نعتقد أنها مهمة لكن ما يحدث أنَّنا نتلقى أسئلة ونجيب عليها، ويبدو للجميع أننا بدأنا بالفعل مناقشة هذا الأمر وفي معظم الحالات لا يكون الأمر هكذا.. ولا أعتقد أنَّ عقد صلاح سيفسد الموسم".


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