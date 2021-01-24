إبراهيموفيتش لزاباتا: لدي أهداف أكثر من عدد مباريات حياتك

الأحد 24/يناير/2021 - 09:34 ص
إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
وكالات
رد إبراهيموفيتش نجم ميلان على سخرية دوفان زاباتا، مهاجم أتالانتا خلال مباراة الفريقين، أمس السبت، في الجولة 19 من الدوري الإيطالي والتي انتهت بفوز أتالانتا بثلاثة أهداف نظيفة.


وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي عن أن زاباتا قال لإبرا قبل نهاية المباراة: "لا يمكنك إنهاء مباراة بدون الحصول على ركلات جزاء.. هل تريد إحراز الهدف الثالث عشر؟".


وجاء ذلك بعد انتظار قرار تقنية الفيديو حول إحدى اللعبات التي طالب خلالها لاعبو ميلان باحتساب ركلة جزاء.


ورد إبرا على زاباتا: "ما الذي تتحدث عنه؟ لدي أهداف أكثر من عدد المباريات التي لعبتها أنت في حياتك".


وأكد "كالتشيو ميركاتو" أن كلمات إبرا ليست خاطئة، حيث إنه سجل 498 هدفًا في مسيرته، بينما لعب زاباتا 371 مباراة فقط.

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