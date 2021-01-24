اعرف حالة الطقس اليوم 24 يناير × 7 نقاط

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا تكشف من خلاله عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2021، ومن هنا ننشر لكم النقاط التالية لتوضيح حالة الطقس:





طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة

طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة

طقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة

طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة

طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد